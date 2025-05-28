أثناء نومه وبدم بارد.. الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بـ4 رصاصات في قلقيلية

وطنا اليوم:أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء شابا فلسطينيا خلال اقتحامها قرية جيت شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، وقتلته وهو نائم على سريره بـ4 رصاصات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر عائلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، ودهمت عددا من المنازل، من بينها منزل عائلة الشاب الشهيد جاسم السدة.

وأضافت أن جنود الاحتلال خلعوا باب المنزل وأطلقوا النار عليه داخل منزله وأصابوه بعدة رصاصات وتركوه ينزف على الأرض.

وأشارت المصادر العائلية إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد السدة، قبل أن تقوم بتسليمه في وقت لاحق لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على مدخل القرية.

ولفتت تلك المصادر إلى أن الشهيد السدة هو الابن الأصغر لوالديه، وكان يعمل بائعا على بسطة صغيرة في القرية.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.