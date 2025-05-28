تقرير: إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد

وطنا اليوم:بينما يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، لم يحدد موعدها بعد، أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن مخافهم من أن تقرر إسرائيل توجيه ضربات إلى إيران دون سابق إنذار.

بالتزامن، أشار تقدير للاستخبارات الأميركية أن إسرائيل قد تجهز لشن هجوم على طهران في غضون 7 ساعات فقط، ما يتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجنب الضغط لإلغائه، بسبب توقيته المحدود، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي السياق، رأى مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل خلال هجومها العسكري هذا إذا حصل.

كما أوضحوا أن نتنياهو قد يأمر بشن الهجوم حتى بعد اتفاق دبلوماسي ناجح بين طهران وواشنطن.

ولفتوا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر مسؤوليه بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل الماضي بالتخطيط لضربة أصغر حجما لا تتطلب مساعدة أميركية.

في المقابل نفى مكتب نتنياهو اليوم صحة تلك التقارير بشأن التخطيط لضربة إسرائيلية على إيران.

إعلان مبادئ

أما في ما يتعلق بتطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية، فكشف مسؤولون أميركيون أن المبعوث الأميركي يدرس مقترحات لاتفاق محتمل قد لا ترضي إسرائيل أو بعض المتشددين في الكونغرس.

كما أشاروا إلى أن ويتكوف تخلى عن اعتراضاته السابقة حول التوصل إلى تفاهم مؤقت يضع مبادئ لاتفاق نهائي.

إلى ذلك، توقعت المصادر المطلعة على المفاوضات أن يصدر “في أحسن الأحوال إعلان مبادئ” بين الجانبين الأميركي والإيراني.

خيارات أخرى حول تخصيب

ولفتت إلى أن إدارة ترامب منفتحة على إعلان المبادئ المشتركة مع إيران لصد ضربة إسرائيل

كذلك أوضح مفاوضون أمريكيون أن ويتكوف والوسطاء العمانيون يناقشون خيارات أخرى حول مسالة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، من أجل حل الخلاف بين الطرفين.

كما لفتوا إلى أنه من بين المقترحات المطروحة لحل الخلاف مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الطاقة النووية.

أتت تلك المعلومات بعدما أكد مسؤول أميركي أمس الثلاثاء أن ترامب حذر نتنياهو من أي إجراء يهدد المحادثات الجارية بين بلاده وطهران.

وكان الطرفان بدآ منذ 12 أـبريل الماضي محادثات غير مباشرة بشأن برنامج إيران النووي، وعقدا 5 جولات بوساطة سلطنة عمان، وصفت بالإيجابية.

إلا أن مسألة السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها شكلت عقدة العقد، وسط تمسك أميركي بعدم السماح بالتخصيب نهائياً داخل إيران، ورفض إيراني لهذا الشرط.