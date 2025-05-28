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إعصار قوي يخلف دماراً هائلاً في تشيلي

32 ثانية ago
إعصار قوي يخلف دماراً هائلاً في تشيلي

وطنا اليوم:تقوم فرق الطوارئ والسلطات المحلية بتقييم آثار الإعصار النادر الذي ضرب بويرتو فاراس في جنوب تشيلي بعد ظهر يوم الأحد الماضي، فيما أُصيب تسعة عشر شخصاً على الأقل بجروح كما تضرر حوالي 250 منزلاً بعد أن اجتاح الإعصار منطقة لوس لاغوس، متسببا في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من البلاد. وقد أجبرت الظروف الجوية السيئة السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء للسكان.
كما تضررت الملاجئ وتناثرت البضائع في المحلات التجارية وتمزقت أسقف المباني. وقد صاحبت الإعصار، الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية التشيلية على أنه EF-1، رياح شديدة وصلت سرعتها إلى 178 كيلومترًا في الساعة.
وقد زار الرئيس التشيلي غابرييل بوريك المنطقة يوم الاثنين، وأعلن عن تقديم مساعدات طارئة ودعم للأسر المتضررة.


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