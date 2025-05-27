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طفلة مفقودة منذ يوم الاحد في منطقة أبو نصير وعائلتها تناشد

39 ثانية ago
طفلة مفقودة منذ يوم الاحد في منطقة أبو نصير وعائلتها تناشد

وطنا اليوم:ناشدت والدة الطفلة يسرى المحسن، مساء الثلاثاء، بالبحث عنها، وذلك بعد تغيبها عن المنزل منذ مساء يوم الاحد، في منطقة أبو نصير شمالي العاصمة عمان.
وقالت والدة الطفلة ، ان طفلتها يسرى ذهبت الى السوبرماركت الكائن في المنطقة عشية يوم الاستقلال ولم تعد لغاية اللحظة.
ودعت والدة الطفلة الاردنيين ممن يشاهدها أو يمتلك أي معلومة تساعدهم ابلاغ الجهات المعنية للوصول إليه او التواصل على الرقم التالي:
0785036865


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