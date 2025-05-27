السويد توجه اتهامات للإرهابي المشتبه بتورطه بأسر الشهيد الكساسبة وحرقه

وطنا اليوم:وجه الادعاء العام السويدي، الثلاثاء، اتهامات لإرهابي مشتبه بتورطه في ارتكاب “جرائم حرب وإرهاب”، بحق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وحرقه في سوريا عام 2014.

وبحسب وثائق المحكمة، تبين أن اسم الإرهابي السويدي (أسامة كريم) ويبلغ من العمر 32 عاما، وأدين من قبل بالتورط في هجمات باريس 2015 وهجمات في بروكسل 2016، وفقا لرويترز.

وأسر تنظيم داعش الإرهابي، الشهيد الكساسبة في كانون الأول 2014، ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو وهو يحرقه حيا داخل قفص ما أدى إلى استشهاده وسط ألسنة النار.

وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة الادعاء السويدية وجهت إلى كريم تهم ارتكاب جرائم حرب جسيمة وأخرى إرهابية.

وجاء في اللائحة أن “كريم، بالتعاون مع جناة آخرين من داعش، أحرقوا معاذ الكساسبة”، وأنه أجبر الشهيد الكساسبة على دخول القفص وصوره وهو يعلم أنه سيتم نشر اللقطات لاستعراض الخطط والأيديولوجية التي يتبناها التنظيم الإرهابي.

وكان مصدر حكومي قد أكد أن الأردن يتابع الأنباء بشأن توجيه الادعاء العام السويدي اتهاما لمشتبه بتطوره في أسر الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وحرقه في سوريا عام 2014.

وقال المصدر إن الأردن معنيّ بتفاصيل محاكمة المشتبه به؛ لخصوصية القضية المرتبطة بالشهيد الكساسبة.