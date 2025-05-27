السعودية ودول تعلن الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

وطنا اليوم:أعلنت السعودية الأربعاء 28 أيار 2025 غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الجمعة 6 حزيران.

كما أعلنت إندونيسيا رسميا غدا الأربعاء 28 مايو 2025م غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم الجمعة 06 يونيو.

وأعلنت ماليزيا رسميا الأربعاء 28 مايو 2025م هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال، والخميس 29 مايو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 07 يونيو.

فيما تعذر رؤية هلال ذي الحجة في بروناي ليكون عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025.

ويسبق يوم عيد الأضحى يوم وقفة عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذو الحجة في التقويم الهجري، ويُعد من أعظم أيام السنة عند المسلمين، لما له من مكانة دينية وروحية كبيرة، سواءً للحجاج أو لغيرهم من المسلمين حول العالم.

مناسك الحج في يوم عرفة:

الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ولا يصح الحج بدونه.

يبدأ الوقوف من زوال شمس يوم عرفة (أي وقت الظهر) إلى فجر يوم النحر (العيد).

يتجه الحجاج إلى صعيد عرفات ليقفوا فيه ويدعوا ويتضرعوا إلى الله، ويستحب أن يجتهدوا في الدعاء والذكر وقراءة القرآن.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة لغير الحجاج:

الصيام (لمن لا يؤدي الحج).

الإكثار من الدعاء، خاصة لأنه من أفضل أيام الدعاء.

التهليل والتكبير والتحميد.

قراءة القرآن والاستغفار.

التوبة والإنابة إلى الله.

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 أيار 2025، لتحديد بداية الشهر الهجري الأخير وتأكيد مواعيد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يولد هلال ذي الحجة صباح الثلاثاء يبقى الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 38 و59 دقيقة في العواصم الإسلامية، مما يعزز احتمالية رؤيته بالتلسكوبات أو العين المجردة في ظروف جوية مناسبة.