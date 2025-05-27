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الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

18 ثانية ago
الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الثنائية وعمق الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتم بحث التطورات في الإقليم، خاصة في غزة والضفة الغربية، إذ لفت جلالة الملك إلى أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف فنلندا الداعم لاستقرار المنطقة.


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