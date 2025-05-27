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سليمان الخليلي ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيرًا في مجال الفوركس بالشرق الأوسط

17 ثانية ago
سليمان الخليلي ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيرًا في مجال الفوركس بالشرق الأوسط

وطنا اليوم – حقق المحلل التقني والاقتصادي الأردني سليمان الخليلي إنجازًا بارزًا بإدراجه ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيرًا في مجال الفوركس على مستوى الشرق الأوسط، وذلك تقديرًا لدوره الفعال في تطوير الوعي المالي والتقني في المنطقة.

يعمل الخليلي منذ أكثر من أربع سنوات في مجال الأسواق المالية والتكنولوجيا المالية (Fintech)، حيث قدّم نفسه كخبير في التحليل الفني والاقتصادي، بالإضافة إلى كونه مدربًا نفسيًا وتقنيًا للمتداولين، مسهمًا في رفع كفاءة ومهارات آلاف المتعاملين في السوق.

ويأتي هذا التكريم في ظل الاهتمام المتزايد بمنصات التداول العالمية، وعلى رأسها شركة Tickmill، التي تُعد من أبرز وسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات، وتحظى بثقة واسعة بفضل تنظيمها من قبل هيئات مالية كبرى مثل FCA البريطانية وCySEC القبرصية، إلى جانب مكاتبها التمثيلية، وأبرزها في دبي، مما يعزز من دعم المتداولين في المنطقة العربية.

ويُعد الخليلي من الأصوات الموثوقة في المجال، حيث يجمع بين التحليل العميق والفهم النفسي للسوق، ما يجعله نموذجًا ملهمًا في عالم التداول الحديث.

 


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