الأشغال: بدء تنفيذ 3 مشاريع صيانة طرق حيوية في الزرقاء

وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال مديرية أشغال الزرقاء، بتنفيذ 3 مشاريع طرق جديدة في المحافظة، ضمن خططها لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، استجابةً لمطالب المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها بدأت بأعمال صيانة جزء من الطريق الرئيس الرابط بين الزرقاء والمفرق، بدءاً من جسر الكلية العسكرية وجامعة الزرقاء، على امتداد 6 كيلومترات، مشيرة الى أن أعمال المشروع تشمل إزالة الطبقة الإسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات، وإعادة تعبيد الطريق بخلطة أسفلتيه بسمك 5 سم، بالإضافة إلى تركيب عاكسات ودهان ساخن لتعزيز السلامة المرورية.

ووفق الوزارة تقدر الكلفة بنصف مليون دينار من مخصصات مجلس محافظة الزرقاء (اللامركزية)، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 20 يوماً.

كما بدأت الوزارة أعمال صيانة طريق الهاشمية- خو، على امتداد 1.3 كم بالقرب من مدينة الأمير محمد للشباب باتجاه إشارة التدريب المهني، وتشمل الأعمال كشط الإسفلت القديم وإعادة رصفه بسمك 5 سم، مع تركيب علامات مرورية ودهان ساخن، بكلفة تبلغ 100 ألف دينار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بصيانة الطريق الثانوي بيرين – العالوك، بتكلفة 200 ألف دينار، ويشمل المشروع إعادة رصف الطريق بطول 3.5 كم، مع تركيب لوازم السلامة المرورية، ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المرور، مع التركيز على تعزيز عناصر السلامة لتقليل الحوادث، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في المحافظات، بالتعاون مع مجالس المحافظات.