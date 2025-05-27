وزير الداخلية : من يعبث بالوحدة الوطنية هو عدو للوطن ولكل أردني صادق

وطنا اليوم:رعى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم، الاحتفال الذي أقامته جامعة جرش الأهلية بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.

وبيّـن الفراية، في كلمته، أن الاستقلال هو ثمرة كفاح طويل ضحى فيه الآباء والأجداد بالغالي والنفيس وعاشوا سنوات الصبر والرضا على طريق الاستقلال، مستذكرا ما قدمته بيوت الأردنيين من تضحيات كبيرة وشهيدا تلو شهيد في سبيل ذلك الاستقلال لبناء دولة مزدهرة، يقودها اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بحكمة واقتدار.

وركز الفراية على دور المواطن الأردني في صياغة الاستقلال والمحافظة عليه، كون الفرد المستقل هو اللبنةُ الأولى في بناء مجتمع متماسك يدرك أن انتماءه لوطنه وأرضه لا يكتمل إلا بالعطاء والتشاركية والإحساس بالآخر والشعور بالمسؤولية والعمل التطوعي العفوي المعبّر.

وشدد الفراية على أن قيمة الإنسان وعطائه لا تقاس باسمه أو نسبه أو من أين أتى، بل بما ينجزه ويقدمه وبما يبدع من ترك أثر إيجابي في مجتمعة ووطنه.

وأشار إلى المعاني المستمرة للاستقلال باعتباره المنطلق الحقيقي نحو التنمية والتطور والإنجاز، فما من بلدة على امتداد مساحات الوطن إلا تتوفر فيها الخدمات العامة من طرق وماء وكهرباء ومدارس ومراكز صحية وملاعب وغيرها من الخدمات، حتى أصبحت المحافظات تجسد معالم الحداثة والنهضة والتوسع العمراني والتطور، وغـدا الأردن قبلة لجميع رعايا الدول نظرا لتوفر ضمانات الأمن ومناخات الاستقرار.

وعلى صعيد آخر، توجه الفراية بحديثه حول أهمية الوحدة الوطنية في تعميق الاستقلال ودورها بتمتين الجبهة الداخلية، وأن من يعبث بالوحدة الوطنية هو عدو للوطن ولكل أردني صادق، وبالمقابل فإن المواطنة الفاعلة الحقة هي أداة الإنجاز والمظهر الحقيقي للاحتفال الصحيح بالاستقلال، وأن الوقوف خلف القيادة الهاشمية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات وضمانة لاستقرار الأردن.

وعبر الفراية، بهذه المناسبة الوطنية، عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، قلعة الوطن وحصنه المنيع، مستذكرا دورها الكبير في المحافظة على مكتسبات الاستقلال، وتكريس معانيه الوطنية.

ورفع الفراية إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وإلى ولي العهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أسمى آيات التهاني وأجّل التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.