حملة رش أرضي وتدخين موسعة لمكافحة الحشرات والآفات في الكرك

وطنا اليوم:بدأت كوادر بلدية الكرك الكبرى صباح اليوم، تنفيذ حملة رش أرضي وتدخين موسعة في مختلف مناطق البلدية، وذلك ضمن خطة البلدية السنوية لمكافحة الحشرات والآفات، بين الأحياء السكنية.

وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشيرا إلى أن فرق الصحة والبيئة في البلدية تعمل على تغطية جميع المناطق بالتناوب، وفق برنامج زمني مدروس، يشمل الأحياء السكنية، ومجاري الأودية، والحاويات، والمناطق الزراعية.

ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع فرق الرش، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الأمراض التنفسية، كما حثت الجميع على الإبلاغ عن أي مواقع بحاجة إلى رش أو تعقيم عبر قنوات التواصل الرسمية، وتسجيل الملاحظات لدى مناطقهم