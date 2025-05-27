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وفاة واصابات بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية

46 ثانية ago
وفاة واصابات بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الإثنين على طريق المفرق – الزرقاء، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة وإصابتان متوسطتان، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
كما بيّنت عبر تقريرها المروري اليومي أن حادث تصادم وقع على طريق الأزرق – الموقر، حيث نتج عن الحادث وفاة رجل – عليه رحمة الله – وإصابة آخر بإصابة متوسطة، فيما جرى إخلاء الوفاة والإصابة إلى مركز طبي الأزرق.
وعلى طريق إربد – عمّان وقع حادث تصادم، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الملك المؤسس.
كما وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم على طريق العدسية – ناعور، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الشونة الحكومي.
وتسبب حادث تصادم وقع صباح الثلاثاء بين باص مدرسة وخلاط إسمنت في منطقة أبو نصير باتجاه الجبيهة بازدحام مروري شديد، وفق ما أعلنت إدارة السير.
وأوضحت الإدارة في تقريرها المروري أن الحادث أسفر عن انقلاب خلاط الإسمنت على جانبه، وإصابة سائق الباص بجروح متوسطة، نُقل على إثرها لتلقي العلاج. وطمأنت بأن باص المدرسة كان خالياً من الطلبة، واقتصرت الأضرار على السائق فقط.


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