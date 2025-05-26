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ترحيب بالحجاج وسرعة بالإجراءات على الحدود الأردنية السعودية

25 ثانية ago
ترحيب بالحجاج وسرعة بالإجراءات على الحدود الأردنية السعودية

وطنا اليوم:رصدت البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتغطية موسم الحج؛ سرعة في الإجراءات عند الحدود الأردنية (المدورة) والسعودية (منفذ حالة عمار)، خلال التعامل مع الحجاج، وإتمام معاملتهم بعيدا عن طول الانتظار.
وأشاد حجاج بالإجراءات لدى الجانبين، واصفين الاستقبال الأردني والسعودي بـ “الدافئ”.
وفي الجانب السعودي نظمت عند مركزه الحدودي حملات استقبال للحجاج، وعمل على توزيع الهدايا والأطعمة عليهم على الحجاج.
وقال أحد المنظمين إن التوزيعات شملت المياه ووجبات طعام خفيفة إضافة إلى المظلات ومستلزمات أخرى للحج مثل الكتيات الدينية.
وشرح المتطوع آلية استقبال الحجاج ومراحل الضيافة لهم والتي تتم عبر مجوعة من المتطوعات والمتطوعين.
ويوجد في منطقة تيماء السعودية التي وصلها الحجاج فجر الاثنين أماكن استقبال للحجاج توفر لهم الماء والقهوة ومأكولات خفيفة وأماكن جلوس لهم.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، رعى السبت، حفل وداع قافلة حجاج أردنيين من مدينة حجاج الجيزة، جنوبي العاصمة، إلى الديار المقدسة.
ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادرًا طبيًا وإعلاميًا.


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