بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الصفدي: استخدام إسرائيل التجويع في غزة سلاحا هو جريمة حرب

18 دقيقة ago
الصفدي: استخدام إسرائيل التجويع في غزة سلاحا هو جريمة حرب

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنه أجرى نقاشات موسعة مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ليس فقط حول القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، ولكن أيضا حول العلاقات الثنائية.
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية النرويجي، أن مواقف النرويج ثابتة، وكان لها السبق في العمل من أجل السلام.
وأوضح أن النرويج عملت مع الجميع خلال العدوان على غزة من أجل التوصل لوقف دائم لوقف النار والحؤول دون التسبب بمزيد من المعاناة، تحديدا للشعب الفلسطيني في غزة والعمل من أجل إدخال المساعدات والعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي.
وشدد على أن استخدام إسرائيل التجويع في غزة سلاحا هو جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي ولكل القيم الإنسانية.
وجدد إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لإنهائه.
وأشار إلى وجود اتفاقية مقترحة بشأن غزة، مؤكدا دعم الأردن لكل الجهود المستهدفة إنجاز الاتفاقية حتى توقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة.
وقال “الكارثة الإنسانية في غزة لا يمكن القبول بها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:57

إحالة عدد من المحافظين في وزارة الداخلية على التقاعد .. أسماء

15:49

الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي في قصر الحسينية

15:36

العجارمة يرعى احتفال أندية المعلمين في المملكة بعيد الاستقلال

15:25

المفوضية تنفي أي خطط لترحيل اللاجئين السوريين في الأردن

15:19

صندوق المعونة يؤكد استمرارية المعونة الشهرية للسيدة المسنة

14:49

كلية الأعمال في عمان الأهلية تشارك بدورة إدارة الأزمات المتقدمة

14:46

عمان الاهلية تنظم نشاطاً توعوياً بمدرسة البشيري بالسلط حول صحة الفم والاسنان

14:43

عمان الاهلية ومؤسسة رجوة تقيمان ماراثوناً خيرياً دعماً لمرضى السرطان

14:39

احتفالية دائرة إدارة قضايا الدولة

14:36

جيش الاحتلال يطلب إخلاء كامل محافظة خانيونس

14:20

الحكومة: ملتزمون بإنفاذ المشاريع وسنرصد التمويل اللازم لها في الموازنة

14:17

كهرباء مجانية للمصانع التي تنشأ في مدينة الطفيلة الصناعية لمدة 3 سنوات

وفيات
وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025