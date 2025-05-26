الصفدي: استخدام إسرائيل التجويع في غزة سلاحا هو جريمة حرب

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنه أجرى نقاشات موسعة مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ليس فقط حول القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، ولكن أيضا حول العلاقات الثنائية.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية النرويجي، أن مواقف النرويج ثابتة، وكان لها السبق في العمل من أجل السلام.

وأوضح أن النرويج عملت مع الجميع خلال العدوان على غزة من أجل التوصل لوقف دائم لوقف النار والحؤول دون التسبب بمزيد من المعاناة، تحديدا للشعب الفلسطيني في غزة والعمل من أجل إدخال المساعدات والعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي.

وشدد على أن استخدام إسرائيل التجويع في غزة سلاحا هو جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي ولكل القيم الإنسانية.

وجدد إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لإنهائه.

وأشار إلى وجود اتفاقية مقترحة بشأن غزة، مؤكدا دعم الأردن لكل الجهود المستهدفة إنجاز الاتفاقية حتى توقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال “الكارثة الإنسانية في غزة لا يمكن القبول بها”.