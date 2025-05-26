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الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي في قصر الحسينية

47 ثانية ago
الملك يستقبل وزير الخارجية النرويجي في قصر الحسينية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وبحث اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وجرى بحث التطورات بالمنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين، وتكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.
وتناول اللقاء الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، فضلا عن المستجدات في سوريا.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك.


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