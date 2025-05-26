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العجارمة يرعى احتفال أندية المعلمين في المملكة بعيد الاستقلال

25 ثانية ago
العجارمة يرعى احتفال أندية المعلمين في المملكة بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:رعى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة الاحتفال المركزي الذي نظمته أندية المعلمين في المملكة، اليوم الاثنين في موقع آثار أم الجمال بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين.
وأكد الدكتور العجارمة خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي في محافظة المفرق؛ أن الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب جميع المواطنين الأردنيين، وهي مناسبة نفتخر بها بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
وأضاف أننا نحتفل اليوم بذكرى غالية ومناسبة عظيمة على قلب كل أردني وأردنية، مستذكرين التضحيات الكبيرة التي بذلها الهاشميون وأبناء الوطن في سبيل الحرية ورفعة الوطن، ومجددين العهد بصدق الانتماء للأردن الأغلى والولاء لقيادتنا الهاشمية صانعة أمجاد الاستقلال.
وأشار إلى حجم الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لاسيما على الصعيد التربوي والتعليمي وتطور منظومة التعليم، لافتا أن تطوير قطاع التعليم هو الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل في مختلف القطاعات.
ورفع الدكتور العجارمة باسم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وباسمه وأبناء الأسرة التربوية أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم بمناسبة عيد الاستقلال.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي المفرق / مدير التربية والتعليم لمنطقة المفرق أيوب المشاقبة في كلمته إلى الانجازات والمكارم الملكية السامية التي تحققت للأسرة التربوية في عهد جلالته.
وتضمنت فعاليات الحفل؛ قصائد وأهازيج وطنية وتراثية قذمها شعراء وسرية الهجانة التابعة لمديرية الأمن العام، ووصلة غنائية وطنية أدتها الفرقة المركزية لوزارة التربية والتعليم وطالبات مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / المفرق


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