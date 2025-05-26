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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأردن

25 ثانية ago
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأردن

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الاثنين، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكنت من إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود” من الغرب باتجاه الشرق، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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