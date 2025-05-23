عجلون: مطالب برفع وعي المتنزهين للمحافظة على الأماكن الطبيعية

وطنا اليوم:تعاني العديد من المواقع السياحية والطبيعية في محافظة عجلون، من الآثار السلبية نتيجة الرمي العشوائي للنفايات وتركها من قبل المتنزهين في ظل الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المحافظة.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي، الجهات المعنية بالعمل على تكثيف الجهود من خلال تنفيذ حملات النظافة وزيادة الوعي بأهمية الممارسات الإيجابية تجاه الغابات وعدم ترك النيران مشتعله تلافيا للحرائق.

وأكد رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس المحافظة محمد حمد البعول، أهمية الجهود المجتمعية بتنظيم البرامج والفعاليات الهادفة التي تعزز الوعي البيئي تجاه المواقع السياحية والأثرية، وأهمية المحافظة عليها، كتوزيع نشرات بيئية على زوار المحافظة والمتنزهين لحثهم على الحفاظ على نظافة المواقع.

وأشار عضو الشبكة التنسيقية لمبادرة “البيئة تجمعنا” فخري عنيزات، إلى أهمية الحد من ظاهرة ترك النفايات في مواقع التنزه التي تشوه المظهر الحضاري للمحافظة وجمالية المواقع السياحية، مبينا أنه لا توجد حلول جذرية للمشكلة إلا بوعي وثقافة الزائر الذي لا بد أن يتحمل المسؤولية في الحفاظ على نظافة المكان الذي يزوره.

وبين عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة راشد فريحات، إن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة لا يمكن أن يتم إلا برفع وعي المواطنين، مشيرا إلى أهمية تفعيل الشراكة بين جميع الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية ذات العلاقة كوزارات التربية والتعليم والسياحة والآثار والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمؤسسات الدينية، بهدف إعطاء صورة مشرقة عن الأماكن السياحية والطبيعية الجميلة للمتنزهين والزوار عن المنطقة وأهميتها السياحية.

من جهته أكد مدير آثار عجلون، اكرم العتوم، على ضرورة تشارك وتعاون الجميع في الجهود التي تبذل للحد من هذه الظاهرة التي باتت مقلقة وتتسبب بتشوه مواقع التنزه في المناطق الأثرية والسياحية وتلوث الغابات بالمخلفات، مبينا أن المديرية تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية حملات نظافة تطوعية بيئية لإظهار جماليات المناطق الطبيعية والسياحية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة وليد درادكه، إن كوادر المجلس، تنفذ وبشكل مستمر حملات نظافة مكثفه شملت الشوارع الرئيسة والفرعية وأماكن التنزه، مؤكدا أن المجلس مستمر بهذه الحملات لحين تحقيق الأهداف المرجوة منها في الوصول إلى أحياء وشوارع نظيفة .