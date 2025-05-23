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انخفاض مؤقت للحرارة وعودة الأجواء الحارة الأحد

28 ثانية ago
انخفاض مؤقت للحرارة وعودة الأجواء الحارة الأحد

وطنا اليوم:تشهد المملكة يوم الجمعة انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، حيث تسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تبقى حارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية.
الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق المكشوفة.
أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة، مع احتمال تشكّل الضباب مع ساعات الفجر فوق المرتفعات الشمالية العالية.
ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء معتدلة في معظم المناطق، وتميل إلى الحرارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، فيما تنشط الرياح أحياناً، خاصة في المناطق الصحراوية، وتثير الغبار.
ليلاً، تبقى الأجواء لطيفة إلى معتدلة، مع استمرار نشاط الرياح أحياناً في مناطق البادية.
أما يوم الأحد، فيتواصل الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات والسهول، وحارة في باقي المناطق، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وفي ساعات الليل، تسود أجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تميل إلى الدفء النسبي في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.


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