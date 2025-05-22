جيش الاحتلال ينذر سكان 14 حيّا شمالي غزة ويطلب منهم إخلاءها

وطنا اليوم:في جريمة إبادة جديدة، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، إنذاراً لسكان 14 حيا في غزة بإخلاء منازلهم فوراً للتوجه لقصف تلك الأحياء وتدميرها.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي أذرعي على حسابه في «إكس»: «إنذار عاجل إلى كل سكان قطاع غزة المتواجدين في شمال القطاع في أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبدالرحمن، النهضة، ومعسكر جباليا، موضحاً بأن الجيش يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودهم وسيوسع نشاطه العسكري فها بشكل ملحوظ».

وزعم أن المناطق السكنية الـ14 هي مناطق قتال خطيرة، مطالباً المدنيين بإخلاء منازلهم فوراً.

وفي اليوم الـ66 من استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 54 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم الخميس جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 107 فلسطينيين وإصابة 247 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.