نتنياهو: لن يكون هناك سبيل لوقف الحرب وسندخل غزة بكل قوة

وطنا اليوم:قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “سندخل بكل قوة من أجل استكمال هزيمة حماس في الأيام المقبلة”.

وقال: “قواتنا على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية”.

وأضاف: لن يكون هناك وضع نوقف فيه الحرب ولكننا قد نتوصل إلى وقف إطلاق نار لوقت محدد ثم نستأنف حتى النهاية وسنذهب باتجاه تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة.

وقال: “إسرائيل تعمل على العثور على دول تقبل باستقبال سكان قطاع غزة لديها”.