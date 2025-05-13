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نتنياهو: لن يكون هناك سبيل لوقف الحرب وسندخل غزة بكل قوة

5 ثواني ago
نتنياهو: لن يكون هناك سبيل لوقف الحرب وسندخل غزة بكل قوة

وطنا اليوم:قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “سندخل بكل قوة من أجل استكمال هزيمة حماس في الأيام المقبلة”.
وقال: “قواتنا على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية”.
وأضاف: لن يكون هناك وضع نوقف فيه الحرب ولكننا قد نتوصل إلى وقف إطلاق نار لوقت محدد ثم نستأنف حتى النهاية وسنذهب باتجاه تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة.
وقال: “إسرائيل تعمل على العثور على دول تقبل باستقبال سكان قطاع غزة لديها”.


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