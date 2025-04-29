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وفاتان و14 إصابة بحوادث سير على طرق المملكة

56 ثانية ago
وفاتان و14 إصابة بحوادث سير على طرق المملكة

وطنا اليوم:تعاملت الكوادر الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من حوادث السير التي وقعت على مختلف طرق المملكة، وأسفرت عن حالتي وفاة و14 إصابة.
وقال ضابط ارتباط في غرفة عمليات إدارة السير، إن الفرق الأمنية تعاملت مع حادث تدهور مركبة في منطقة ناعور، جنوب العاصمة عمّان، نتج عنه وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.
وفي حادث منفصل، وقع تدهور لمركبة شحن في منطقة الكمالية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين، كانوا جميعًا يجلسون في الصندوق الخلفي للمركبة، في مخالفة صريحة لقواعد السلامة المرورية.
كما تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين شاحنة من نوع “تريلا” ومركبة ركوب صغيرة، ما أسفر عن إصابتين، تم نقلهما إلى مستشفى الشونة الحكومي.
وفي حادث آخر، وقع تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة، أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، وُصفت حالتهم بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى غور الصافي.
كما ضبطت الكوادر الأمنية مركبة شحن من نوع “ديانا” كانت تقل 11 راكبًا في الصندوق الخلفي، على طريق المطار، في مخالفة خطرة تهدد سلامة الركاب.


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