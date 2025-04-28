وطنا اليوم:أكد محافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إغلاق محل ألبسة في أحد مجمعات المدينة وإحالة صاحبه إلى المدعي بسبب اسم غريب يتعلق بنشاط يخالف القانون.
وقال ابو قاعود ، إنّ صاحب المحل أحيل للمدعي العام وأغلق المحل التجاري بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.
محافظ الزرقاء يغلق محل ملابس لهذا السبب.. ويحول مالكيه للمدعي العام
وطنا اليوم:أكد محافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إغلاق محل ألبسة في أحد مجمعات المدينة وإحالة صاحبه إلى المدعي بسبب اسم غريب يتعلق بنشاط يخالف القانون.