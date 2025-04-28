محافظ الزرقاء يغلق محل ملابس لهذا السبب.. ويحول مالكيه للمدعي العام

وطنا اليوم:أكد محافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود إغلاق محل ألبسة في أحد مجمعات المدينة وإحالة صاحبه إلى المدعي بسبب اسم غريب يتعلق بنشاط يخالف القانون.

وقال ابو قاعود ، إنّ صاحب المحل أحيل للمدعي العام وأغلق المحل التجاري بعد تداول فيديو لسياح يستغربون من الاسم المرتبط بنشاط السرقة المخالف للقانون.