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كشف سبب حادث أسفر عن وفاة سائق شاحنة اصطدم بسور مسجد

دقيقتان ago
كشف سبب حادث أسفر عن وفاة سائق شاحنة اصطدم بسور مسجد

وطنا اليوم:صرّحت إدارة السير عبر إذاعة “أمن إف إم” أن سبب الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد في منطقة المستندة – أبو علندا، يعود إلى تغيير السائق لمسربه بشكل مفاجئ أثناء قيادته بسرعة تتراوح بين (10-30) كم/ساعة، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الشاحنة.
وخلال الحادث، اصطدمت الشاحنة بمركبة متوقفة على جانب الطريق ثم بسور “مسجد الفلاح” الكائن في منطقة المستندة.
وأسفر الحادث عن وفاة سائق الشاحنة، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي.


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