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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

دقيقة واحدة ago
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

وطنا اليوم:صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار الأردن.


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