تضامن رسمي وشعبي واسع مع بيان وزير الداخلية “الفراية”

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي _واصل المجتمع الأردني أجهزته الرسمية وشخصياته العامة التعبير عن تأييدهم القاطع لإجراءات وزير الداخلية، مازن الفراية، بشأن مواجهة جماعة “الإخوان المسلمين المنحلة” وتطبيق الأحكام القضائية بحزم.

وفيما يلي أبرز الآراء الصادرة اليوم عن شخصيات سياسية ومجتمعية من مجتمع المحلي في محافظه اربد :

رأي النائب السابق يحيى عبيدات

“لقد طال انتظار تفعيل القرار القضائي بحل هذه الجماعة، واليوم نرى شجاعة معاون الوزير في إخضاع الممتلكات المصادرة للقانون. إن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تطبيق حكم القضاء على الجميع دون استثناء.”

خلدون بني هاني – رئيس مجلس محافظة إربد

“أتقدم بتأييدي التام لما جاء في مؤتمر معالي وزير الداخلية، مازن الفراية، وأثمن موقفه الواضح الداعم لقرارات الحكومة الرشيدة في حفظ أمن الوطن ومقدراته. موقف معاليه يؤكد حرص الدولة على حماية الأردن أولاً، مع الالتزام الثابت بدعم حق الأشقاء في فلسطين بمقاومتهم للاحتلال. وحدتنا الوطنية واجبة، ولا بد أن نبقى صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، لنجعل من الأردن منارة استقرار وأمن في قلب المنطقة.”

إبراهيم خليل البطاينة – نائب رئيس بلدية إربد الكبرى

“نشُدّ على يد معالي الوزير بأن الوقت قد حان لضرب بيد من حديد كل من يخطط لزعزعة أمن الوطن. كل من تورط مع هذه المجموعة الإرهابية لا بدّ أن يلقى عقابه الفوري. كل مواطن شريف ومخلص لوطنه يجب أن يقف وقفة رجل واحد ضد هذه العصابة. عاش الوطن، عاش الملك.”

الدكتور نعيم ملكاوي – باحث ومفكر

“ما آلت إليه الأمور يفرض على الجهات التنفيذية، ممثلة بوزارة الداخلية، استحضار وجوب تنفيذ القرار القضائي بحل جمعية الإخوان المسلمين المنحلة، وإن كان التأخير مؤقتًا. مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.”

د. محمد الغزالي الزعبي – رئيس بلدية اليرموك

“تعلن بلدية اليرموك تأييدها الكامل لمؤتمر وزير الداخلية، وتدعم قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين لما فيه من تعزيز لأمن واستقرار الأردن. أمن الوطن ووحدته خط أحمر لا مجال للتهاون فيه. نفاخر بكفاءتكم وبالقيادة الهاشمية.”

الناشطة الحزبية_ إسراء خالد بني ياسين

“نُعبّر عن تأييدنا الكامل لتصريح وزير الداخلية بتاريخ 23/4/2025، ونعتمد هذه الخطوة الشجاعة للتأكيد على أن لا أحد فوق المساءلة. ندعو الجميع للوقوف خلف مؤسسات الدولة في مواجهة أي جهة تتجاوز القانون.”

يوسف مبروك – رئيس بلدية خالد بن الوليد

“لقد تابعنا باهتمام تصريحات معالي الوزير، ونؤكد في بلدية باب الواليد دعمنا التام لأي قرار يهدف إلى حفظ أمن المواطنين. لا مكان لأي نشاط متطرف في أحيائنا، وسنعمل مع الأجهزة الأمنية لتسهيل تنفيذ الإجراءات القانونية.”

لينا الوحشة – عضوة في بلدية إربد الكبرى

ابارك قرار وزير الداخلية الذي يحتوي على رسائل واضحة لكل من يحاول العبث بأمننا و نتطلع إلى تفعيل متكامل مع المجتمع المحلي لتعزيز الوعي بأهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.”

بهذه التصريحات والآراء، يظهر الحرص الوطني المشترك بين المسؤولين والمواطنين الأردنيين على حماية أمن المملكة واستقرارها، في ظل دعمٍ كامل للقيادة الهاشمية وأجهزتها الأمنية.