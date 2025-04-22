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زيلينسكي: مستعدون للحوار مع روسيا في حالة واحدة

دقيقتان ago
زيلينسكي: مستعدون للحوار مع روسيا في حالة واحدة

وطنا اليوم _قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا بأي شكل، بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوقف القتال.

وأضاف في إفادة صحفية، أن الوفد الأوكراني الذي سيجتمع مع مسؤولين من الدول الغربية في لندن، اليوم الأربعاء، سيكون مفوضاً بمناقشة وقف إطلاق النار سواء بشكل كامل أو جزئي.

 

وتابع زيلينسكي من المكتب الرئاسي في كييف: “لن يكون من الممكن الاتفاق على كل شيء بسرعة”، مشيراً إلى العديد من القضايا المعقدة للغاية؛ مثل الأراضي، وضمانات الأمن، وانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي.

 

وقال إن أوكرانيا لن تعترف بسيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم في إطار أي اتفاق؛ لأن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الدستور الأوكراني.

 

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم، العام 2014، ثم ضمتها إليها.

 

وقال إن أوكرانيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لإعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية الضخمة التي تحتلها روسيا. وأضاف أن واشنطن لم تقدم أي اقتراح رسمي بهذا الشأن.

 

وتنعقد المحادثات في لندن، والتي من المقرر أن يشارك فيها مسؤولون من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، وسط جهود دبلوماسية بقيادة واشنطن لإيجاد طريقة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 

وفي تغيير واضح للخطة، قالت الخارجية الأميركية الثلاثاء، إن الوزير ماركو روبيو لن يحضر محادثات لندن، مضيفة أن مبعوث واشنطن إلى أوكرانيا الجنرال كيث كيلوج سيحضرها.


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