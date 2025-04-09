وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى، المغفور له بإذن الله عيد زعل نمر الكنيعان الفايز (أبو سُداد).

وتقلد الفقيد مواقع حكومية متعددة منها وزيرا للداخلية ووزيرا للعمل ووزيرا للشباب ووزيرا للدولة في حكومات مختلفة.

وسيشيع جثمانه الطاهر يوم الخميس الموافق 10/4/2025 بعد صلاة الظهر، من مسجد منجا الكبير إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في قرية منجا.

وتقبل التعازي للرجال، في منزل الفقيد في قرية منجا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس؛ وللنساء، في منزل الفقيد الكائن في جبل عمان، الدوار الخامس – شارع الموصل، منزل رقم ٨ (خلف مبنى إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس 10/4/2025 وحتى يوم السبت 12/4/2025 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

والراحل من مواليد العام 1945 وهو حاصل على درجة الباكالوريس في تخصص السياسة والاقتصاد من جامعة بيروت العربية. وقد بدأ خدمته في القطاع العام قبل أكثر من 40 عاما، حيث شغل مناصب عديدة منها مستشارا في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني.

كما كان المرحوم ذو نشاط بارز في المجالات التربوية والخدمية والحياة العامة حيث شغل مواقع رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية، ورئيس اتحاد الموانئ العربية، ورئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، وكان عضوا في مجلس أمناء الجامعة الأردنية، واللجنة الأولمبية الأردنية، واللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، ومجلس أمانة عمان الكبرى ومجلس إدارة النادي الملكي للأبحاث وغيرها.

وهو حاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.

والفقيد زوج المرحومة الفاضلة، عائدة موسى ناخوا، ووالد كل من سُداد وسند وهلا. وله من الأحفاد عائدة وعيد وعون وعائشة وهيا وعيد ونوف.

موقع العزاء للرجال https://maps.app.goo.gl/TU8YDqGBLpvBWGdz5?g_st=com.google.maps.preview.copy

موقع العزاء للنساء https://maps.app.goo.gl/TfRbo4m2z6qBhdW46?g_st=com.google.maps.preview.copy