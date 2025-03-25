اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة يغلق باب الترشح ويفتح باب الإعتراض

وطنا اليوم: كتب د. عطا أبو الحاج

صرح الأمين العام لإتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة السيد موسى الحويان بأنه تم يوم أمس الأثنين 2025/3/24 إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية للإتحاد.

وأكد الحويان أن عدد المرشحين للإنتخابات التي ستجرى في التاسع عشر من شهر نيسان المقبل في جمعية باب الواد الخيرية بلغ 4 للرئاسة بينهم مرشح مستقل و30 للعضوية بينهم 2 مستقلين, يتنافسون بالمجمل على 13 مقعدا بموجب قانون الإتحادات الخيرية رقم 5 لسنة 2024.

وأضاف أن عدد الكتل التي تضم المتكتلين هي 3 ” الخير، الإتحاد والتغيير، الميثاق”.

وأفاد بأن باب الإعتراض سيتم بدءا من اليوم الثلاثاء 2025/3/25 ولمدة ثلاثة أيام.