وفاة طفلة و28 اصابة بحوادث على طرق خارجية

وطنا اليوم:تعاملت إدارة الدوريات الخارجية والدفاع المدني مع عدد من حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن وفاة طفلة و28 إصابة بالغة ومتوسطة، تم إسعافهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وقال ضابط ارتباط إدارة الدوريات الخارجية، الرائد سفيان العتوم، عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن الحوادث شملت تصادم حافلة مع باص عمومي ركوب متوسط باتجاه وادي عربة بالقرب من إشارة غور المزرعة، أسفر عن 14 إصابة، وتم إخلاء الإصابات إلى مستشفى غور الصافي.

وأضاف العتوم أن الفرق الأمنية تعاملت مع حادثة اشتعال شاحنة “تريلا” بالكامل في الزرقاء – قبل الجامعة الهاشمية، أسفرت عن إصابة بالغة للسائق، حيث أخمدت كوادر الدفاع المدني الحريق الذي أدى إلى قطع حركة السير.

وأشار الى ان مثلث الحلابات قبل الأزرق شهد ايضا حادث تدهور مركبة، وأسفر عن إصابتين، تم نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

كما شهد طريق جرش-الزرقاء حادث تصادم أسفر عن وفاة طفلة و6 إصابات بحالة متوسطة، فيما شهد طريق الأزرق-الزرقاء حادث تصادم آخر أسفر عن 5 إصابات، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

ولفت الرائد العتوم إلى أن الحوادث التي تعاملت معها الكوادر الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت في الفترة من الظهيرة إلى ما قبل موعد الإفطار، داعيًا السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

هذا، وأكد أن الطرق الخارجية تشهد نشاطًا مروريًا كثيفًا، داعيًا السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والاتصال بالطوارئ 911 عند الحاجة.