سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مبادرات رمضان في الأردن تزامنًا مع “يوم زايد للعمل الإنساني”

وطنا اليوم – نظمت سفارة دولة الإمارات في عمّان، عددا من المبادرات والمشاريع الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بدعم من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقد شملت المبادرات تقديم وجبات إفطار صائم وتوزيع الطرود الغذائية وزكاة الفطر على الأسر المستحقة والأيتام واللاجئين في العاصمة عمّان وفي العديد من محافظات المملكة.

وقد شارك المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان، في تنفيذ هذه المشاريع الخيرية، حيث قام بالإشراف على توزيع مئات وجبات الإفطار للصائمين في مناطق متفرقة من العاصمة عمّان، كما شاركت السفارة في الإفطار الجماعي الذي تم تنظيمه في مركز زها الثقافي شرقي عمّان، وتم تقديم وجبات الإفطار لمئات الصائمين من الأسر المستحقة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال هذه المناسبة، أكد المستشار حمد المطروشي أن هذه المبادرة تأتي تزامنًا مع “يوم زايد للعمل الإنساني”، الذي يوافق التاسع عشر من رمضان من كل عام، وتعد تجسيدًا لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأشار إلى أن المبادرة تشمل توزيع المئات من وجبات إفطار صائم في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى تنظيم مسابقات للأطفال الأيتام وتوزيع الجوائز.

وأوضح بأن هذه المشاريع الرمضانية تأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز قيم العطاء والعمل التطوعي، حيث تحرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على إحياء تلك الذكرى بالسير على نهجه في مواصلة أعمال الخير التي غرسها، وفاء لسيرته واستلهاما لحكمته.

وأشاد المستشار المطروشي بتعاون الحكومة الأردنية والهلال الأحمر الأردني والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مقدمًا لهم شكره العميق على الدعم الكبير الذي ساعد في نجاح هذه المبادرات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تشرف عليها السفارة الإماراتية في الأردن، بهدف تمكين الأسر المستحقة خلال شهر رمضان الكريم.

على صعيد متصل، تواصل مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية بإشراف من فريق المؤسسة وسفارة دولة الإمارات في عمّان، حيث شارك فريق المؤسسة تناول وجبات الإفطار مع العائلات المستحقة وبعض الجمعيات التي ترعى الأيتام إضافة إلى مخيمات اللاجئين.

وأشرف على الإفطار وفد مؤسسة زايد الإنسانية، حيث استفادت آلاف العائلات من مبادرات المؤسسة في تقديم وجبات إفطار للأسر المستحقة والأيتام واللاجئين في العديد من محافظات المملكة منها منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، ومنطقة سحاب وجبل الزهور التابعتين للعاصمة عمان وغيرها من المناطق، إضافة إلى تنظيم الإفطار الجماعي للصائمين في مركز زها الثقافي شرقي العاصمة عمّان.

وأشارت مؤسسة زايد الإنسانية، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام، مشيرة إلى أن المؤسسة تنفذ برامج ومبادرات رمضانية في 19 دولة حول العالم امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في العطاء ونشر الخير.

من جهتهم أعرب المستفيدون عن سعادتهم لمشاركة الفرق الإماراتية لهم روحانيات شهر رمضان المبارك، مقدمين شكرهم لمؤسسة زايد الإنسانية، رافعين أكفهم بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.