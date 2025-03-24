الأمن: الوقوف العشوائي والمزدوج أبرز مخالفات ساعات التسوق بعد الإفطار

وطنا اليوم:أكد مندوبا الإدارات المرورية أن ارتكاب مخالفة الوقوف العشوائي والمزدوج أبرز المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل المتسوقين في ساعات ما بعد الإفطار والتي تؤدي كثافة وتباطؤ مروري .

وأشارا في حديثهم لإذاعة الأمن العام إلى ضرورة التأني أثناء القيادة وخاصة ساعات ما قبل الإفطار والحذر الشديد من أخطاء الآخرين حفاظاً على السلامة العامة.

ضابط عمليات الدوريات الخارجية أضاف إلى أنه ومنذ ساعات الفجر الأولى تم توزيع الدوريات على كافة الطرق الخارجية بين المحافظات لتفقد الاختصاص والتأكد من خلوها من أية عوائق مرورية ومتابعة الواقع المروري والمخالفات الخطرة وضبطها إضافة إلى الضبط الأمني .

وبين انه وخلال الساعات ال 24 الماضية وصباح اليوم تم التعامل مع العديد من الحوادث المرورية أبرزها صباح اليوم تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق اربد ما بعد صرح الشهيد باتجاه اربد ونتج عن الحادث ثلاث إصابات ، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق الزرقاء ونتج عن الحادث خمس إصابات ، وعلى طرق الحرة الزرقاء تم التعامل مع حادث تصادم ما بين ثلاث مركبات “تريلا ، وباص كوستر ، ومركبة خصوصي ” ونتج عن الحادث 6 إصابات ،داخل باص الكوستر وتم إسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي كما تم التعامل مع عدد من المركبات المعطلة خاصة مركبات الشحن وأبرزها ، ما قبل ساعات الإفطار على شارع أل 100 طريق الممر التنموي باتجاه الزرقاء نهاية الشارع مركبة معطلة وتسرب للزيوت على الشارع العام وكان هناك إعاقة للمسرب الأيمن من الطريق وتم وضع دورية ما قبل الموقع للدلالة والإرشاد وتم طلب ونش وتم رفع المركبة وتم أيضا طمر الزيوت ومركبة أخرى شحن ما بعد محطة شويعر باتجاه الأزرق معطلة محملة بمادة الذرة وكان العطل عبارة عن انفجار الدبل الخلفي “الإطار ” وتم وضع دورية ما قبل الموقع للدلالة والإرشاد وتم إصلاح العطل في الموقع .

من جانبه قال مندوب إدارة السير إنه تم توزيع مجموعات السير على بدايات ونهايات الجسور وعلى بدايات الأنفاق والدواوير الرئيسية مؤكدا أن التجوال مستمر للمجموعات لرفع الإعاقات أولا بأول على الشوارع الرئيسية ولتسهيل الوصول الآمن للمواطنين إلى مراكز عملهم وللطلبة إلى مدارسهم والجامعات

و أشار إلى أنه تم التعامل مع بعض المعوقات أبرزها التعامل تعطل مركبة شحن ما بعد جسر الظاهر باتجاه الداخلية تم التعامل معها قبل بدء الحركة المرورية نتج عنها أثر بسيط جدا بدأ بالتلاشي الآن .

وأضاف أنه خلال ال24 ساعة الماضية تم التعامل مع عدد من الملاحظات والمخالفات التي تؤثر على الحركة المرورية في الأسواق خاصة خلال الفترة المسائية أبرزها مخالفة الوقوف العشوائي

ودعــا المواطنين إلى التخطيط المسبق لرحلة أو المكان الذي تم اختياره للتسوق كما دعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن الالتفاف والدوران في وسط الشارع الرئيسي من أماكن غير مخدومة بجزيرة وسطية و الابتعاد عن الوقوف المزدوج والعشوائي والابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة وأبرزها الانشغال بالهاتف النقال والعبث بالأجزاء الداخلية للمركبة كما دعا إلى ترك مسافة أمان كافية بين المركبات

مشددا على أهمية الانتباه للأطفال حفاظا على سلامتهم و دعا إلى التحلي بالصبر و التأني خلال القيادة خاصة خلال فترة ما قبل الإفطار لتفادي وقوع الحوادث .

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والالتزام بالسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة.