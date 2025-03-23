رئيس الوزراء يشيد بدور القطاع الخاص في دعم التنمية ويحث على المزيد من الشراكة

وطنا اليوم_عمان – أشاد رئيس الوزراء بجهود القطاع الخاص الأردني بمختلف فئاته، مثمنًا مساهماته العديدة في دعم الجهود التنموية في العديد من المواقع.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تصريحاته، على أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن تحذو المزيد من المؤسسات حذو المبادرات الحالية، من خلال خطوات مؤسسية تشاركية تتماشى مع الأولويات الوطنية.

كما شدد على أن الجميع شركاء في جهود التطوير والتحديث، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتم

اعية.