كتلة هوائية دافئة تؤثر على الأردن منتصف الأسبوع

وطنا اليوم:ترتفع درجات الحرارة قليلًا اليوم الأحد، مع بقائها اقل من معدلها الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مستقرًا وباردا نسبيًا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويصبح الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء،ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتستمر درجات الحرارة في الإرتفاع يوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعيًا دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 13 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 4, وفي مرتفعات الشراة 14 – 3, وفي مناطق البادية 19 – 8, وفي مناطق السهول 17 – 8, وفي الأغوار الشمالية 24 – 11, وفي الأغوار الجنوبية 27 – 16, وفي البحر الميت 26 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 16 درجة مئوية.