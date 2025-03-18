إسرائيل تستأنف عدوانها على غزة وسقوط 322 شهيدا

وطنا اليوم:استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة الفلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين.

وانطلق العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بعد ساعات من هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، واستمر مدى 15 عشرا قبل أن يتوقف ابتداء من 19 يناير/كانون الثاني الماضي تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية قطرية مصرية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمفقودين جراء القصف العنيف الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، حيث بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 322 شهيدًا ومفقودًا.

كما أشار المكتب إلى أن عشرات المصابين لا يزالون في المستشفيات، إثر الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية وحيوية في أنحاء متفرقة من القطاع.

وتستمر فرق الإسعاف والطواقم الطبية في انتشال الجثامين وإنقاذ المصابين، بينما يواجه القطاع تحديات كبيرة في ظل كثافة الغارات واستمرار العدوان.

وفيما يلي أبرز ما ورد من أخبار منذ انطلاق العدوان في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة:

استئناف العدوان

– أكسيوس عن مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة

– أكسيوس عن مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية بعد رفض حماس مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار

– هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية شنت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة

– هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة

– بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: بناء على توجيهات المستوى السياسي نشن هجوما واسعا على أهداف لحماس بغزة

– بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: بناء على توجيهات المستوى السياسي نشن هجوما واسعا على أهداف لحماس بغزة

– رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس وجها الجيش بشن هجمات ضد حماس في قطاع غزة

– ديوان نتنياهو: الهجمات جاءت بعد رفض حماس مرة تلو الأخرى إعادة مخطوفينا ورفض عروض ويتكوف والوسطاء

– مكتب نتنياهو: نهاجم الآن حماس في قطاع غزة لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية

– القناة 12 الإسرائيلية: انتهى وقف إطلاق النار وموجة واسعة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة

– القناة 12 الإسرائيلية: قرار العودة للحرب اتخذ مساء السبت الماضي خلال جلسة مشاورات أمنية عقدها نتنياهو

– وزير الدفاع الإسرائيلي: عدنا للقتال بسبب رفض حماس إطلاق سراح المختطفين وتهديدها باستهداف الجنود والمستوطنات

– وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن جميع الأسرى ستفتح أبواب الجحيم في غزة

– وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تطلق حماس سراح كل المخطوفين سوف تلاقي الجيش الإسرائيلي بكل قوته

– وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ونحقق جميع أهداف الحرب

– يديعوت أحرونوت عن مصادر: الهجوم على غزة سيستمر طالما كان ضروريا وسوف يتوسع إلى ما هو أبعد من العمليات الجوية

– مسؤول بالجيش الإسرائيلي: الجيش متأهب ومنتشر على جميع الساحات

– أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: حماس كانت تستعد في الأيام الأخيرة لشن هجمات ضد إسرائيل واتخذت خطوات لإعادة التسلح

– معاريف عن مصادر: قرار استئناف القتال اتخذ أمس الاثنين في اجتماع عقده نتنياهو في وزارة الدفاع بتل أبيب

– الجيش الإسرائيلي: عدنا للحرب

– معاريف عن مصادر: خطة الجيش تقضي بتقدم القوات داخل القطاع وتطهير منطقة معينة ونقل المدنيين لمناطق إنسانية

إجراءات ومواقف إسرائيلية

– الجيش الإسرائيلي: أجرينا تحديثات على تعليمات الجبهة الداخلية بغلاف غزة بما في ذلك محدودية التحرك ووقف التعليم

– قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تقرر إلغاء الدراسة في منطقة غلاف غزة إثر الهجمات على القطاع

– الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تقرر عدم السماح للمزارعين بالعمل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة

– قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إلغاء الدراسة في منطقة غلاف غزة إثر الهجمات على قطاع غزة

– هيئة البث الإسرائيلية: عائلات أسرى إسرائيليين في غزة عبرت عن إحباطها من تجدد القتال

إبلاغ واشنطن

– أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقا بالهجمات وأهداف العملية العسكرية المتجددة في غزة

– هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الولايات المتحدة أُطلعت على الهجمات في غزة قبل وقوعها

– البيت الأبيض: إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة

– البيت الأبيض: ترامب أوضح أن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لإرهاب إسرائيل والولايات المتحدة سيدفع ثمنا باهظا

– أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: الجيش أبقى الخطة العملياتية سرية للغاية وضمن دائرة ضيقة نسبيا لمفاجأة حماس

– مصدر أمني إسرائيلي: الهجوم على غزة أعد سلفا وبقي سريا للمحافظة على عنصري المفاجأة والخديعة

– وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الهجمات بعد رفض حماس إطلاق الرهائن

– معاريف عن مصادر: تجدد القتال في غزة تم تنسيقه مع الإدارة الأميركية وواشنطن وافقت على ذلك