بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمن الوقائي يلقي القبض على الشخص المسيء لأحد رقباء السير والذي ظهر في فيديو تم تداوله 

منذ 17 ثانية
الأمن الوقائي يلقي القبض على الشخص المسيء لأحد رقباء السير والذي ظهر في فيديو تم تداوله 

وطنا اليوم_

** ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقه ونشكر المجتمع الأردني الذي رفض واستنكر مثل هذه السلوكيات بشكل واضح

 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد للعاملين في الأمن الوقائي فيديو تم تداوله ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بقيادة مركبته وتصوير أحد رقباء السير وسبه وشتمه أثناء ذلك

 

وأكد أنه تم من خلال التحقيقات تحديد هوية ذلك الشخص وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه

 

وشدد الناطق الإعلامي أنه لن يتم التهاون مع من يحاول المساس أو الإساءة لرجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم ومهامهم الرسمية مقدماً الشكر لكافة أبناء المجتمع الأردني الذين أبدوا من خلال تواصلهم مع مديرية الأمن العام رفضهم واستنكارهم لمثل هذه التصرفات المسيئة بحق رجال الأمن العام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

القبض على شخص أساء لرقيب سير ظهر في فيديو تم تداوله

19:16

المبعوث الأميركي : رد حماس غير مقبول

17:12

موظفو البنك الأردني الكويتي يشاركون في حملة تعبئة الطرود الغذائية مع تكية أم علي لدعم الأسر العفيفة خلال شهر رمضان

16:45

المومني: اتفاق مع الأمم المتحدة على أهمية التنسيق بخصوص ملف اللاجئين

16:38

الملك يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون باراسو

16:09

هاليفي: لا أملك سوى الإشادة بحماس على خداعنا قبل 7 أكتوبر

15:40

مرموش يتحدث بعد هدفه في برايتون: هذا ما نسعى إليه

15:28

ضبط متسولين في المفرق واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

15:20

50 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

15:10

الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور

15:08

القضاة: لم يكن هناك حاجة لفرض سقوف سعرية في رمضان

15:03

الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

وفيات
وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025