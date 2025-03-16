الأمن الوقائي يلقي القبض على الشخص المسيء لأحد رقباء السير والذي ظهر في فيديو تم تداوله 

وطنا اليوم_

** ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقه ونشكر المجتمع الأردني الذي رفض واستنكر مثل هذه السلوكيات بشكل واضح

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ورد للعاملين في الأمن الوقائي فيديو تم تداوله ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بقيادة مركبته وتصوير أحد رقباء السير وسبه وشتمه أثناء ذلك

وأكد أنه تم من خلال التحقيقات تحديد هوية ذلك الشخص وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه

وشدد الناطق الإعلامي أنه لن يتم التهاون مع من يحاول المساس أو الإساءة لرجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم ومهامهم الرسمية مقدماً الشكر لكافة أبناء المجتمع الأردني الذين أبدوا من خلال تواصلهم مع مديرية الأمن العام رفضهم واستنكارهم لمثل هذه التصرفات المسيئة بحق رجال الأمن العام