الحنيفات: مشروع زراعة الشمندر السكري سيوفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل

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قال وزير الزراعة، خالد الحنيفات، إن مشروع زراعة الشمندر السكري (البنجر) يتضمن إنشاء مصنع بقيمة تقدّر بـ 200 مليون دينار لإنتاج 300 ألف طن من السكر، و500 ألف طن من العلف.

وأضاف الحنيفات في حديث لـ”المملكة”، أن الشمندر السكري ينمو على المياه المالحة، واختيرت مناطق الأزرق بمساحة تقدّر بـ 180 ألف دونم لزراعته.

وأوضح أن اختيار الاستثمار في زراعة الشمندر السكري (البنجر) جاء لارتفاع العائد المائي للمتر المكعب من المياه.

وقدّر الحنيفات توفير حوالي 5 آلاف فرصة عمل من المشروع ضمن جميع سلاسله الزراعية والتجارية والصناعية.

وأبان الوزير أن المشروع سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 6 – 7 نقاط، ورفع الاكتفاء من العلف واللحوم الحمراء ومنتجات أخرى كالميثانول بحوال 100 ألف طن.

وأوضح أنه جرى البدء بالتنسيق مع 4 شركات ستستمر بالاستثمار في المشروع، مشيرا إلى أن عملية الإنتاج ستجري عبر جمعية زراعية متخصصة تضم مزارعين، وسيجري دعمهم بالآلات الزراعية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج.

وعقدت الوزارة الخميس لقاءات مع مزارعين لبحث زراعة البنجر، مع تخصيص أكثر من 180 ألف دونم لهذا الغرض.

ودعا حنيفات الشركات إلى البدء الفوري بتنفيذ المشروع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة.

وثمّن مستثمرون، جهود وزارة الزراعة، مبدين عزمهم الشروع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع.

ويشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي الأردني، تحقيقًا للرؤية الملكية السامية.