الحوثيون يعلنون استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية

وطنا اليوم:أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استئنافها حظر عبور السفن الإسرائيلية، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لإسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مصور مساء الثلاثاء، للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، نشره على حسابه بمنصة إكس، قائلا إن قواتهم “تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن”.

وأوضح سريع أن ذلك يأتي بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي للوسطاء “لدفع العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وشدد البيان على أن “أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها، مؤكدا أن “هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء”.

ترحيب فلسطيني

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها تشيد بقرار جماعة أنصار الله “استئناف عملياتها ضد سفن الكيان الصهيوني”.

وأوضحت أن ذلك “يمثل خطوة جريئة تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر”.

والجمعة الماضي، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار جماعة أنصار الله إمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية إذا استمر منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن قرار الجماعة “امتداد لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في غزة”، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع التي يمارسها الاحتلال في غزة.

وكان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي قال الجمعة الماضي إنهم يمهلون الاحتلال الإسرائيلي 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما لم يحدث ذلك، فإن جماعته ستستأنف هجماتها في البحر الأحمر.

وأكد الحوثي أن “العدو الإسرائيلي تنصل من الالتزامات في ما يتعلق بالملف الإنساني”، مشيرا إلى أن قادة حماس حرصوا على الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل في ما يتعلق بالاتفاق.

ويأتي ذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حدا للحرب المدمرة التي استمرت 15 شهرا متواصلة على غزة، قبل أن تعلن إسرائيل منعها إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقبل وقف إطلاق النار في غزة، بدأ الحوثيون تنفيذ عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب “مرتبطة بإسرائيل”، ضمن “النصرة والإسناد” للشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب توجيههم صواريخ ومسيرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما جاء هذا التهديد من الحوثيين بإعلان تلك المهلة بعد أيام من إعادة الولايات المتحدة تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية أجنبية” وفرض عقوبات على 7 من كبار قادتها.