اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية الأردنية بقيمة مليوني دينار

وطنا اليوم:وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه بقيمة مليوني دينار، بالتعاون مع الملكية الأردنية، وجمعية مصدري الخضار والفواكه، كمستفيد رئيسي من الدعم الحكومي المقدم عبر صندوق المخاطر الزراعية.

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية الأردنية وفتح أسواق جديدة، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وتقليل كلف الشحن الجوي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، والمدير التنفيذي سامر المجالي، أن الاتفاقية جاءت بدعم حكومي مكثف، خاصة من وزارة الزراعة، لزيادة صادرات الخضار والفواكه.

وأشار إلى أن الملكية الأردنية ستساهم بفتح أسواق جديدة مثل بوخارست وكازاخستان، وزيادة الرحلات إلى ماسترخت في أوروبا الغربية، إضافة إلى تخفيض أسعار الشحن لدعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

وعبر، رئيس جمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن الحمارنة، عن تقديره لجهود وزارة الزراعة والملكية الأردنية في دعم الصادرات، مشيدا بدور الملكية كناقل وطني يسهم في تعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، وضمان وصولها بجودة عالية وفي الوقت المناسب.