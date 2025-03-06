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البيت الأبيض يؤكد اتصالاته المباشرة مع حماس “بالتشاور” مع إسرائيل

6 مارس 2025
البيت الأبيض يؤكد اتصالاته المباشرة مع حماس “بالتشاور” مع إسرائيل

وطنا اليوم_أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت مشاورات مع إسرائيل بشأن المفاوضات مع حماس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس ترامب يعتقد أن هذه محاولة للقيام بما هو صواب بالنسبة للشعب الأميركي، مبينة أن هذه المحادثات مستمرة. وحياة الأميركيين على المحك.

وفي ردها على سؤال بشأن إجراء محادثات مع حماس، قالت إن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه السلطة للتحدث مع أي شخص وتم التشاور مع إسرائيل في هذا الشأن.

وأضافت أنه تمت استشارة إسرائيل، وتابعت أن عمل بوهلر “جهد حسن النية لفعل ما هو مناسب للشعب الأميركي”.

وكان مصدر مطلع قال لرويترز إن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن تحرير رهائن أميركيين محتجزين في غزة، موضحا أن المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر أجرى محادثات مباشرة مع حماس في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية مؤكدا تقريرا نشره موقع أكسيوس.

وحتى وقت قريب كانت الولايات المتحدة تتجنب إجراء مناقشات مباشرة مع الحركة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت حماس “منظمة إرهابية أجنبية” في 1997.

وقال المصدر إن المحادثات ركزت على إطلاق سراح رهائن أميركيين ما زالوا محتجزين في غزة، لكنها شملت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة إلى المنطقة في الأيام المقبلة للتوصل إلى طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو المضي قدما نحو المرحلة الثانية


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