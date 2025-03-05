الملكة رانيا تطمئن على صحة الطالب الحميدي

وطنا اليوم:أجرت جلالة الملكة رانيا العبدالله اتصالًا هاتفيًا مع والدة الطالب محمد الحميدي، الذي يتلقى العلاج إثر تعرضه لحروق داخل إحدى المدارس، حيث تم فتح تحقيق أمني وحكومي في الحادثة.

واطمأنت جلالتها على حالته الصحية، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل. كما أجرت اتصالًا هاتفيًا مع مدير مستشفيات البشير للاطمئنان على وضعه الصحي ومتابعة رعايته الطبية.