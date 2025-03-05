سامر المصري: مسلسل باب الحارة استفز نظام بشار الأسد

وطنا اليوم:كشف الفنان السوري سامر المصري، تفاصيل خفيّة عن تعامل نظام الرئيس السابق بشار الأسد مع الفنانين، موضحاً أن مسلسل “باب الحارة” استفزه.

وقال سامر المصري في لقاء تليفزيوني، إن الفنانين السوريين عانوا من فترة صعبة خلال حكم الرئيس الأسد، وأن الرقابة كانت تمنعهم من تجميل صورة الشام، من خلال الأعمال الفنية، فيما كان مسلسل “باب الحارة” مستفزاً لهم، لما يحمله من رمزيات جمالية للمجتمع السوري.

وأضاف أن الدراما السورية ستمر بمرحلة شفافية مطلقة، خلال الفترة المقبلة، وأن كل ما يحدث سوف يُنقل بوضوح من خلال الفن، موضحاً: “لسنا مضطرين للمواربة والمجاملة لإرضاء المؤسسات الرقابية”.

وفي سياق منفصل، تحدث سامر المصري عن تجربته القاسية بإجباره على الابتعاد عن بلده، والنزوح منها لمدة 13 عاماً متواصلة، بسبب موقفه من النظام السابق.

وتابع قائلاً: “أنا نُفيت لـ13 سنة بسبب موقف، هذه قصة حياتي، وما في أحلى من رجعة الإنسان على بلده وأهله، البلد التي بنى فيها مجده، وأنا سعيد لعودتي وقضاء رمضان هنا، لأن الشهر الفضيل له طقوس خاصة جداً في الشام.