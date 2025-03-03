جامعة فيلادلفيا تشارك في المؤتمر الدولي الهندسي IEEE-SSD2025في تونس

وطنا اليوم:شارك عميد البحث العلمي والدراسات العليا ورئيس مؤتمر التحكم والأتمتة في جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور محمد بني يونس، في فعاليات المؤتمر الدولي الهندسي للإشارات والنظم والأجهزة بنسخته الثانية والعشرين (IEEE-SSD2025) ، الذي استضافته جامعة صفاقس التونسية، وأقيم بالتعاون مع جامعتي كيمنتس ولايبزج الألمانيتين وجامعة صفاقس التونسية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبإشراف المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، و تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية شملت هندسة التحكم والأتمتة، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هندسة الأجهزة والمجسات.

وشهد المؤتمر والذي تنظمه جامعة فيلادلفيا وبشكل منتظم منذ عام 2001 هذا العام تقديم 316 بحثًا علميًا، بمشاركة 534 باحثًا من 23 دولة حول العالم، حيث تم قبول 240 بحثًا تم مناقشتها في 45 جلسة بحثية متخصصة، إضافة إلى 6 جلسات عامة و12 جلسة متخصصة، إلى جانب جلستي الافتتاح والختام، وتُعد البحوث المقدمة في هذا المؤتمر مرجعية علمية، إذ تم فهرستها في قاعدة البيانات العالمية “سكوبس” ولها معامل تأثير، وفي سياق متصل أطلق المؤتمر مسابقة بحثية لطلبة الدكتوراه، حيث قدم المتسابقون بحوثهم في مدة ثلاث دقائق أمام لجنة علمية من المتخصصين، التي قامت باختيار الفائزين الثلاثة ومنحهم الجوائز.

وفي الختام، أعربت اللجنة المنظمة للمؤتمر عن تقديرها الكبير للجهود التي بذلتها الجامعات المنظمة طوال السنوات الماضية، وخاصة جامعة فيلادلفيا ممثلةً في رئيسها الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح.

يُشار إلى أن النسخة المقبلة من المؤتمر الدولي الهندسي (SSD2026) ستُعقد في مدينة كتانيا الإيطالية في أبريل 2026، بينما ستُعقد نسخة (SSD2027) في مدينة تونس التونسية في مارس 2027.