الصناعة تحذر التجار من الإعلان عن تخفيضات وهمية

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انه يحظر بموجب القانون الإعلان عن تخفيضات صورية (وهمية) على أسعار أي من السلع وعدم الالتزام بتحديد المدد اللازمة لإجراء العروض والتنزيلات.

كما أكدت الوزارة أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن جوائز مجانية بشروط معينة ثم مخالفة هذه الشروط أو النكول عن منحها.