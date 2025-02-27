سجدة شكر.. هكذا كانت اللحظة الأولى لوصول الأسرى المحررين إلى غزة

وطنا اليوم:أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح مئات الأسرى الفلسطينيين فجر اليوم الخميس، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين سلمت كتائب القسام جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة السابعة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وفور وصولهم إلى قطاع غزة وتحررهم من سجون الاحتلال، وعند نزولهم من الحافلات التي كانت تقلّهم، سجد عشرات الأسرى شكرًا لله على حريتهم وعودتهم إلى منازلهم، وإن كانت مدمّرة بفعل العدوان.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت بأن السلطات المصرية تسلّمت 97 أسيرًا فلسطينيًا قررت سلطات الاحتلال إبعادهم إلى الخارج.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس أن 600 أسير فلسطيني تم الإفراج عنهم بعد مماطلة الاحتلال في تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى عدد من الأسرى الأطفال والنساء المحتجزين في سجون الاحتلال.

وأوضحت الحركة أنها فرضت التزامن بين تسليم جثامين أسرى الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لمنع الاحتلال من التهرب من التزاماته.

وشددت حماس على أن محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن الأسرى باءت بالفشل أمام إصرار الحركة والجهود الحاسمة للوسطاء في مصر وقطر، مؤكدة أن الاحتلال لم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

كما جددت الحركة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن أي تراجع من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم.