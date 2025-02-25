خطة رقابية وتوعوية شاملة للغذاء والدواء استعدادًا لرمضان

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن خطتها الرقابية والتوعوية استعدادًا لشهر رمضان واستمرارًا للجهود الدورية على مدار العام، لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين ومواصلة الجولات الرقابية على مدار الأربعة وعشرين ساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الميدانية وجمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، إلى أن الخطة تتضمن آليات لتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات من قبل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية وتكثيف جهود الكشف وسحب العينات وتحليلها مخبريا لضمان انسياب المواد الغذائية لا سيما السلع الرمضانية.

وأضاف، أن الإجراءات تتضمن مسوحات ميدانية مسبقة ومستمرة للمستودعات الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وتدقيق الوثائق الرسمية اللازمة، إضافة إلى مسوحات للمخابز الكبرى ومحال بيع العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية وأماكن تخزين التمور ومنتجاتها لمتابعة جاهزيتها ومدى تطبيقها الاشتراطات الصحية اللازمة سواء للبيع المباشر للمواطنين أو التوزيع والتأكد من بطاقة البيان لغايات تتبع المنتجات بعد توزيعها، مشيرًا إلى أن عمليات المراقبة والتتبع المكثفة هدفها تأكيد الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية أو الأغذية التي تشهد استهلاكًا متزايدًا خلال شهر رمضان كاللحوم والدواجن بنوعيها المجمد والطازج والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمكسرات والمشروبات والعصائر الرمضانية والحلويات الرمضانية والقطايف.

وبين مهيدات أن الحملات الرقابية المكثفة تستهدف كافة المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها سيما المنشآت التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال شهر رمضان بما في ذلك المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمحامص ومحال بيع اللحوم والدواجن المجمدة والملاحم ومحال بيع وإعداد الحلويات ومحال بيع القطايف ومحال بيع المشروبات والعصائر ومحال بيع الألبان والأجبان والمواد التموينية والمولات والأسواق الكبرى والموائد الرمضانية ومحال بيع الأغذية بالجملة والمستودعات.

إلى جانب البرنامج الرقابي،أضاف مهيدات أن الخطة تتضمن برنامجًا لتوعية وتثقيف المستهلكين والقائمين على المنشآت الغذائية بأفضل الممارسات وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت، مشيرًا إلى أن المؤسسة أطلقت حملة توعوية استعدادًا لشهر رمضان المبارك بهدف ضمان توفير غذاء آمن وسليم، تشمل سلسلة جلسات وورش توعوية لا زالت مستمرة بواسطة مديرياتها المختصة وفروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ، إضافة إلى إصدار نشرات توعوية.

وأكد مهيدات على أن الحملة تأتي استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في محافظات المملكة بصفتها جهة رقابية وطنية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية غذاء المواطن.

وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo والواتس أب على الرقم 0795632000