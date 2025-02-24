بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

توجيهات من وزير الداخلية بخصوص عودة اللاجئين السوريين

منذ 10 دقائق
توجيهات من وزير الداخلية بخصوص عودة اللاجئين السوريين

التقى وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين في عمان، المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، حيث بحث الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة، والأوضاع الإنسانية في سوريا، وملف اللاجئين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمعابر الحدودية بين الأردن وسوريا.

 

وأكد الفراية، خلال اللقاء الذي حضره السفير الكندي في عمان، موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء في سوريا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لتقديم كل ما يلزم لتمكين السوريين من بناء دولتهم ومؤسساتها، وتسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين.

 

وأشار الفراية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتطوير معبر حدود جابر مع الجمهورية العربية السورية، لافتًا إلى الحاجة إلى تعزيز إمكاناته اللوجستية والفنية لتمكينه من استيعاب أعداد اللاجئين العائدين إلى بلادهم. كما أوضح أن تحسين البنية التحتية لهذه المعابر من شأنه أن يسهل حركة العبور، ويعزز جهود العودة الطوعية للاجئين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:26

وزير دولة لتطوير القطاع العام يوجه رسالة للعاملين في القطاع العام

23:26

صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في الجريدة الرسمية

23:24

الأسطوانات البلاستيكية ما لها وما عليها

22:22

عاجل – تحذيرات لنتنياهو من خطورة عدم الإفراج عن الأسرى

21:13

وزيرة السياحة والآثار تبحث مراحل تطوير المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش 

20:46

إنطلاق مؤتمر (نساء على خطوط المواجهة) النسخة السابعة

20:46

أبو مرزوق يعترف : لو علمت بحجم دمار 7 أكتوبر لعارضته

20:39

لأول مرة .. طبيب في سحاب يحصل على علامة 100% بامتحان المجلس الطبي الاردني

20:05

طقس العرب: الليلة القادمة الأشد برودة على الأردن منذ سنوات ومخاوف من وصول الصقيع إلى الأغوار

19:57

معاناة قارصة في الخيام .. البرد الشديد يقتل 3 رضَّع بغزة

19:37

البرلمان العربي يشدد على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين

19:30

مظاهرات في مدن سورية تنديدا بتصريحات نتنياهو

وفيات
وفيات الاثنين 24-2-2025وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025