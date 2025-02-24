عمر العبداللات يضيء سماء دبي في حفل “صناع الأمل”

وطنا اليوم_تألق “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات، في الحفل الختامي للدورة الخامسة من مبادرة “صناع الأمل”، الذي رعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في قاعة “كوكا كولا أرينا” في إمارة دبي، حيث قدم مجموعة من أهم أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور الكبير الذي ملأ قاعة الحفل .

وقال الفنان عمر العبداللات، أن مشاركته في الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة الخامسة لجائزة “صناع الأمل”، فرصة استثنائية للتعرف على كوكبة جديدة من مبدعي “صناع الأمل”، ومساهمة يعتز بها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، في بث روح المنافسة بين أبناء الوطن العربي من أجل تقديم مشروعات إنسانية فريدة.

ولا تعد مشاركة العبداللات في حفل “صناع الأمل”، هي الأولى، إذ دأب على المشاركة من خلاله فنه في دعم وتتويج أصحاب المبادرات المبدعة لعدة مرات ، حيث يتم اختياره لتوافق سيرته الفنية، مع رؤيا المبادرة التي تحث على الإبداع والنجاح والتفوق ، حيث ساهم العبداللات عبر مسيرته الفنية وأغانيه، في تعريف العالم على لونه الغنائي الفني الأصيل المميز ونشره وإنجاحه على مستوى العالم .