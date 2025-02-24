عمر العبداللات يضيء سماء دبي في حفل “صناع الأمل”

وطنا اليوم_تألق “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات، في الحفل الختامي للدورة الخامسة من مبادرة “صناع الأمل”، الذي رعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في قاعة “كوكا كولا أرينا” في إمارة دبي، حيث قدم مجموعة من أهم أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور الكبير الذي ملأ قاعة الحفل .
وقال الفنان عمر العبداللات، أن مشاركته في الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة الخامسة لجائزة “صناع الأمل”، فرصة استثنائية للتعرف على كوكبة جديدة من مبدعي “صناع الأمل”، ومساهمة يعتز بها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، في بث روح المنافسة بين أبناء الوطن العربي من أجل تقديم مشروعات إنسانية فريدة.
ولا تعد مشاركة العبداللات في حفل “صناع الأمل”، هي الأولى، إذ دأب على المشاركة من خلاله فنه في دعم وتتويج أصحاب المبادرات المبدعة لعدة مرات ، حيث يتم اختياره لتوافق سيرته الفنية، مع رؤيا المبادرة التي تحث على الإبداع والنجاح والتفوق ، حيث ساهم العبداللات عبر مسيرته الفنية وأغانيه، في تعريف العالم على لونه الغنائي الفني الأصيل المميز ونشره وإنجاحه على مستوى العالم .