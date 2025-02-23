بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

منذ 4 ساعات
انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

وطنا اليوم:انخفض عدد مستخدمي الباص سريع التردد وباص عمّان خلال المنخفض الجوي الحالي، الذي يؤثر على المملكة، بنسبة 10%، وفقا لـ مسؤولة تصميم شبكة النقل في أمانة عمّان الكبرى كارول حداد.
وأكدت حداد أن أمانة عمّان أعدت خطة طوارئ خاصة للتعامل مع الحالة الجوية بما في ذلك استمرار تقديم الخدمات للمواطنين عبر الباص السريع وباص عمّان، وتم التعميم على السائقين بضرورة تخفيف السرعة في ظل الأجواء السائدة، وتتم متابعة سرعة السائقين وأدائهم من خلال مركز التحكم.
وأوضحت حداد أن أمانة عمّان شددت على ضرورة استمرار العمل وتوفير خدمات الباص السريع وباص عمّان من الساعة الثامنة صباحا حتى ساعات المساء، تماشيا مع تعميم رئاسة الوزراء والقرارات الرسمية بتأخير ساعات الدوام.
وبينت حداد أنه حفاظا على السلامة العامة؛ تم إعطاء الفرق الميدانية والعمليات كامل الصلاحيات لتقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن انتهاء ساعات عمل الباص السريع وباص عمان في ساعات المساء.
وتابعت حداد: “عادة ما تنخفض نسبة مستخدمي الباص السريع وباص عمّان في شهر شباط من كل عام بنسبة 35% وذلك بفعل عطلة الجامعات”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:56

الاردن الوطن الهوية و فلسطين القضية

22:51

إضاءات عن زيارة وزارة العدل الأردنية

22:06

نظمتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين العجارمة يرعى ورشة عمل حول “أهمية مبحث علوم الأرض في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:04

وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح للسكان بالعودة لمخيمات دخلناها في الضفة

21:04

نقيب المحروقات: لم يصدر عن النقابة تصريح حول فشل تجربة اسطوانات الغاز (البلاستيكية)

20:36

أردنيون يشاركون في تشييع نصرالله .. وجبهة العمل : لم تصلنا دعوة

19:58

الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

19:51

مبعوث ترامب: لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من أي حكومة في غزة

19:37

الاحتلال يتقدم بالدبابات ويخلي 3 مخيمات بالضفة ويمنع السكان من العودة

19:24

البنك الأردني الكويتي يستضيف الاجتماع الأول لعام 2025 لشبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)

19:23

البنك الأردني الكويتي أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025

19:17

الخارجية تتابع حادث مقتل أردني وآخر عربي في ولاية تكساس الأميركيّة

وفيات
وفيات الأحد 23-2-2025الحاج محمد حسن عمر “أبو حمزة”.. في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-2-2025وفيات الأربعاء 19-2-2025وفيات الثلاثاء 18-2-2025