انخفاض أعداد مستخدمي الباص السريع وباص عمّان بسبب المنخفض

وطنا اليوم:انخفض عدد مستخدمي الباص سريع التردد وباص عمّان خلال المنخفض الجوي الحالي، الذي يؤثر على المملكة، بنسبة 10%، وفقا لـ مسؤولة تصميم شبكة النقل في أمانة عمّان الكبرى كارول حداد.

وأكدت حداد أن أمانة عمّان أعدت خطة طوارئ خاصة للتعامل مع الحالة الجوية بما في ذلك استمرار تقديم الخدمات للمواطنين عبر الباص السريع وباص عمّان، وتم التعميم على السائقين بضرورة تخفيف السرعة في ظل الأجواء السائدة، وتتم متابعة سرعة السائقين وأدائهم من خلال مركز التحكم.

وأوضحت حداد أن أمانة عمّان شددت على ضرورة استمرار العمل وتوفير خدمات الباص السريع وباص عمّان من الساعة الثامنة صباحا حتى ساعات المساء، تماشيا مع تعميم رئاسة الوزراء والقرارات الرسمية بتأخير ساعات الدوام.

وبينت حداد أنه حفاظا على السلامة العامة؛ تم إعطاء الفرق الميدانية والعمليات كامل الصلاحيات لتقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن انتهاء ساعات عمل الباص السريع وباص عمان في ساعات المساء.

وتابعت حداد: “عادة ما تنخفض نسبة مستخدمي الباص السريع وباص عمّان في شهر شباط من كل عام بنسبة 35% وذلك بفعل عطلة الجامعات”.