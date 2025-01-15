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نادي حيفا الثّقافيّ يكرّم الأديب الأردنيّ رمضان الرّواشدة

منذ 11 ثانية
نادي حيفا الثّقافيّ يكرّم الأديب الأردنيّ رمضان الرّواشدة

وطنا اليوم:في إطار جولة ثقافيّة واسعة، حلّ الأستاذ فؤاد نقّارة، رئيس نادي حيفا الثّقافيّ ومؤسّسه، ضيفا عزيزا على الأردن ، حيث التقى بالأديب والروائيّ الاردني رمضان الرّواشدة، في العاصمة عمّان، يوم امس.
اتّسم اللّقاء بجوّ أخويّ مفعم بالألفة والودّ، حيث رحّب الأديب الرّواشدة بضيفه الكريم أجمل ترحيب، وتبادلا أطراف الحديث في شتّى الشّؤون الثّقافيّة، مستعرضين واقع المشهد الثّقافيّ في كلّ من الأردن وفلسطين ، مناقشين التحدّيات الّتي تواجه المثقّفين في كلا البلدين، ودور المؤسّسات الثّقافيّة في نشر المعرفة.
لم يقتصر اللّقاء على تبادل الأحاديث الودّية، بل تخلّله أيضا تبادل للإهداءات والإصدارات الأدبيّة، حيث قدّم الأستاذ نقّارة للأديب الرّواشدة مجموعة من إصدارات النّادي، فيما أهدى الرّواشدة باقة منتقاة من مؤلّفاته الأدبيّة إلى مكتبة النّادي.
في ختام اللّقاء، قدّم الأستاذ فؤاد نقّارة درع النّادي التّكريميّ للأديب رمضان الرّواشدة، تقديرا لمسيرته الأدبيّة والإبداعيّة.
ونادي حيفا الثقافي،ومقره مدينة حيفا الفلسطينية هو جمعية غير ربحية، ومنصة مستقلة تعنى بالشأن الثقافي، تهتم بالمبدعين والشعراء والأدباء، وتهدف إلى تقديم كل ما له علاقة بأوجه الثقافة من الآداب والفنون والعلوم.


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